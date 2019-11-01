﻿
Türk Telekom'dan tarihi başarı
﻿
Site İçi Arama
﻿

TÜRK TELEKOM'DAN TARİHİ BAŞARI

Türk Telekom'dan tarihi başarı

Türk Telekom'lu Muhammed Baygül'den tarihi başarı...

218 Okunma

 Türk Telekom oyuncusu Muhammed Baygül, Basketbol Şampiyonlar Ligi tarihinde bir müsabakada 20 sayı, 5 ribaund ve 5 asist istatistiklerine faul ya da top kaybı yapmayarak ulaşan ikinci isim oldu.

 

 

ETİKETLER
Fatih Mert görevine başladı
Hamza Hamzaoğlu kimdir?
Hamza Hamzaoğlu ile imzalar atıldı
Türkiye Kupası'nda Ankara takımları kayıp
Maça Çeyrek Kala bugün 20:00'da
Spor Ankara'da gündem değerlendirildi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿