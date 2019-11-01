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Fatih Mert görevine başladı
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FATİH MERT GÖREVİNE BAŞLADI

Fatih Mert görevine başladı

MKE Ankaragücü kongresinde başkanlığa seçilen Fatih Mert yönetim kurulu üyeleriyle beraber göreve başladığını açıkladı.

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MKE Ankaragücü yeni başkanı Fatih Mert Ankaragücü camiasına seslenerek: “ Bismillahirrahmanirrahim, diyerek görevimize başladık. Ankaragücümüz için yeni bir sayfa açtık. Kulübümüzün başarısı için Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımla beraber elimizden gelen tüm çabayı göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Camiamıza hayırlı olsun ” ifadelerini kullandı.
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