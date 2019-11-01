Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan'la yolları ayırdıktan sonra Hamza Hamzaoğlu ile bugün imzaları attı. Peki Hamza Hamzaoğlu kimdir?

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Hamzaoğlu, antrenörlüğe 2005-2006 sezonunda Konyaspor'da yardımcı antrenör olarak başladı. 2008-2009 yılları arası Malatyaspor, 2009-2010 yılları arası Eyüpspor'da teknik direktörlük yaptı.

2010-2011 sezonunda 1. Lig takımlarından Denizlispor'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Denizlispor ile ilk devreyi lider bitirdi. Fakat sezonun ikinci devresinde üst üste aldığı kötü sonuçlar üzerine çok eleştirilmeye başlandı ve 29 Ocak 2011 tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a kendi evinde 0-1 yenildi. Yenilginin ardından yapılan basın toplantısıyla istifa ettiğini açıkladı.

2011'in Mart ayında teknik direktör Mehmet Atilla Özcan ile yollarını ayıran Akhisar Belediyespor'u çalıştırmaya başladı. 2011-12 sezonunda 1. Lig'i şampiyon tamamlayan takım, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Başarılsrıyla dikkat çeken Hamzaoğlu, A Milli Takım’da Fatih Terim’in yardımcısı oldu. Sezon sonunda Milli takım yardımcılığı ve Akhisar Belediyespor teknik direktörlüğünü bir arada yürütemeyeceğini düşündüğü için istifa etti. 1 Aralık’ta teklif gelmesiyle Galatasaray ile sözleşme yaptı.Galatasaray'dan sonra 2015’te Bursaspor'a geçti. 2 sezon Bursaspor’da yer aldıktan sonra 2017’de ayrıldı.2017’de ise Osmanlıspor'a teknik direktör oldu.