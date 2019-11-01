Hamza Hamzaoğlu ile imzalar atıldı

Gençlerbirliği'nin yeni çalıştırıcıları belli oldu ve imzalar atıldı. Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü oldu. Gençlerbirliği'nde Fuat Buruk ve İsa Turan, yardımcı antrenör; Serkan Salman, performans antrenörü; Metin Mert ise kaleci antrenörlüğü görevini üstelenecek.
Hamza Hamzaoğlu, basına açık olarak gerçekleştirilen imza töreninde şu ifadeleri kullandı: "Gençlerbirliği, yıllardır takip ettiğimiz kaliteli bir kurum. Kulübün tek eksiği başarı. Önümüzde Konyaspor maçı var, antrenmanımız çok güzel geçti. Özgürce oynayıp yarınki maçı en iyi şekilde sonuçlandıracağız. Kenetlenerek neşeli ve huzurlu bir ortam sağlamaya çalışacağız. Futbol ofanstan ibaret değil, defansı da düşünmeliyiz ve bunu birlikte yapmalıyız. Artık takım halinde bunları başarmamız gerekiyor. Kısa sürede değişiklikler kendini gösterecek."
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