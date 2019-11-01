Türkiye Kupası'nda Ankara takımları kayıp

ZTK 4. tur mücadelelerinde, Keçiörengücü kendi evinde Siirt İl Özel İdare'yi 3-1 ile geçti. MKE Ankaragücü deplasmanda Kırklarelispor'a 1-0 mağlup olarak kupadan elendi. Başkent Akademi FK, Demir Grup Sivasspor'a 6-0 gibi farklı bir skorla boyun eğerken, Gençlerbirliği de 3. lig takımı Esenler Erokspor'a kendi evinde 2-0 yenilerek sürpriz bir sonuca imza attı. Bu sonuçların ardından 5. turda Ankara'dan sadece Keçiörengücü kaldı.
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