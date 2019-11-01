Maça Çeyrek Kala bugün 20:00'da

Önümüzdeki hafta oynanacak maçlarla ilgili analizlerin yapıldığı ve Ankara takımlarının durumlarının değerlendirildiği Maça Çeyrek Kala, Mert Dokuzoğlu ve Gökalp Metin sunumuyla bu akşam 20:00'da. Bu hafta ki konular, Konyaspor - Gençlerbirliği ve Ankaragücü - Gaziantep FK maçları nasıl sonuçlanır? Ankaragücü'nün dün ki kongre detayları, Gençlerbirliği'nin yeni teknik patronu Hamza Hamzaoğlu takıma nasıl etki eder?

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