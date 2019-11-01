Spor Ankara'da gündem değerlendirildi

Ankaragücü kongresi'nde keşke olaylar yaşanmasaydı

Spor Ankara'da MKE Ankaragücü olağanüstü kongresi konuşuldu. Kongreyle ilgili yaşanılan olumsuzlukların kulübe zarar verdiği, yeni seçilen başkan Fatih Mert'in Ankara'ya artık şampiyonluk getirmeleri gerektiği belirtildi. Yiğiner'in 7 yıllık süre zarfında Ankaragücü'nde başarılı olduğu dile getirildi. Yeni yönetimde yer alan Faruk Koca, Osman Gazi Kandaş, Tamer Açar gibi önemli isimlerin Ankaragücü'ne büyük faydalar getirecekleri belirtildi. Yiğiner'in teşekkür edip yeni yönetime başarı dileme amacında olduğu belirtilen programda,"Keşke o olaylar yaşanmasaydı" temennisinde bulunuldu.

BAL ligi'nde neler yaşandı?

Spor Ankara'da BAL ligi değerlendirildi, "Bölgesel Amatör Ligi'nde TKİ spor, Bartın deplasmanını kayıpsız atlattı. Çubukspor kendi evinde Anadolu Üniversitesi ile yenişemedi. Keçiören Bağlumspor şaşırtıcı biçimde farklı mağlup oldu Devrek Belediyesi'ne. Haymana Belediyespor ise yükselen grafiğini sürdürdü ve Çilimli'yi 2-1 ile geçti. TKİ 15 puanda ve zirve takibini sürdürüyor. Haymana Belediyespor 12 puanla 3. sırada. Çubukspor ve Keçiören Belediyesi Bağlumspor ise 8 puanda yer alıyorlar" denildi. Programa canlı telefon bağlantısı yapan TKİ spor Futbol Şube sorumlusu İskender Atasoy ise, "Ankaragücü'ne emeği geçen herkese teşekkür ederim, dilerim yeni yönetimde başarılı olur. TKİ olarak biz de bu sezona iyi başladık. TKİ her zaman hedefi olan bir kulüptür. Kurumda desteğini esirgemiyor. Biz de elimizden geleni kulübe yapıyoruz. Saha içinde de iyi bir ekibimiz var. Geçen sene SAL'dan yükseldik. Verdiğimiz sözleri yerine getiren bir camiayız. Bu sene de kadromuzu güçlendirdik. Yanlış bir statüye sahip BAL, özellikle Ankara takımları adına bir handikap. Statünün değişmesi lazım. Dördüncü sıradaki Ankara takımı düşmemeli" değerlendirmelerinde bulundu.

SAL'da neler yaşandı?

Süper Amatör Ligi'nin değerlendirildiği bölümde, "Pursaklar Belediyesi ve Devlet Tiyatroları henüz puanla tanışamadı. Sincan Belediyespor ve Yurtkur ise 5 maçta 5 galibiyet ile lig2de çok iyi gidiyorlar" denildi. Programa canlı telefon bağlantısı ile katılan Nallıhanspor Teknik sorumlusu Tarık Bozkurt ise, "Hazırlıklarımız güzel gidiyor. Liderle oynayacağız. Rakibimize büyük saygımız var. 2 cezalı, 3 sakat oyuncumuz bulunuyor. Nallıhan misafirperver bir ilçe. Takımımıza güveniyoruz. 5 hafta sonunda lige tutunmak istiyoruz. Geçen sezon son haftalarda BAL'a çıkamadık. Bu sene de genç oyunculardan kurulu bir kadromuz var" açıklamaları yaptı.