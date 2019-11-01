Osman Gazi Kandaş Klasspor Tv'ye konuştu

Osman Gazi Kandaş, "Sıkıntıları dile getirmek istemiyorum. Olağanüstü genel kurul Ankaragücü adına çok önemliydi. Tatsızlıkları çok konuşmaya gerek yok, bundan sonrası için az laf çok iş. Uzlaşma ikliminin bugün sağlandığını düşünüyorum. Yiğiner ve ekibinin, büyüklerimizin bu uzlaşıda payı olduğunu düşünüyorum. Kısa sürede herşey düzelecek diye bir şey yok ama güzel günlerin geleceğini seziyorum" açıklaması yaptı.
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