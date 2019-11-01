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Cengiz Topel Yıldırım'dan tebrik mesajı
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CENGİZ TOPEL YILDIRIM'DAN TEBRİK MESAJI

Cengiz Topel Yıldırım'dan tebrik mesajı

2009-2011 yılları arasında MKE Ankaragücü başkanlığı görevini yürüten Cengiz Topel Yıldırım, kişisel twitter hesabı üzerinden Ankaragücü'nün yeni başkanı seçilen Fatih Mert'i tebrik etti.

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Ankaragücü'nde barış iklimi oluşmaya başladı.

Ankaragücü eski başkanı Cengiz Topel Yıldırım, birlikte görev aldığı ve basın sözcülüğü görevini yürüten Fatih Mert'in kulüp başkanı olması ardından sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Twitter hesabından yayınladığı mesajda "Sevgili kardeşim Fatih Mert; Yükün ağır, başaracağına inancım tam. Sana ve ekibine şimdiden başarılar dilerim. Büyük Ankaragücü camiasına hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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