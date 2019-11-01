Cengiz Topel Yıldırım'dan tebrik mesajı

Ankaragücü'nde barış iklimi oluşmaya başladı.
Ankaragücü eski başkanı Cengiz Topel Yıldırım, birlikte görev aldığı ve basın sözcülüğü görevini yürüten Fatih Mert'in kulüp başkanı olması ardından sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Twitter hesabından yayınladığı mesajda "Sevgili kardeşim Fatih Mert; Yükün ağır, başaracağına inancım tam. Sana ve ekibine şimdiden başarılar dilerim. Büyük Ankaragücü camiasına hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
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