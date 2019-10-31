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Ankaragücü yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu'yi ziyaret etti...
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ANKARAGÜCÜ YÖNETİMİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE SÜLEYMAN SOYLU'Yİ ZİYARET ETTİ...

Ankaragücü yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu'yi ziyaret etti...

Ankaragücü yönetiminin ilk ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu...

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Ankaragücü başkanlığına seçilen Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri, kongre sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

Yönetim Kurulu üyelerinden Faruk Koca ve Osman Gazi Kandaş’ın da katıldığı ziyarette Ankaragücü’nün içinde bulunduğu durum aktarıldı.

Görüşmede Ankaragücü’nün içinde bulunduğu durum hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgilendirildi. Yeni yönetim kuruluna başarılar dileyen Erdoğan’ın kulübün içinde bulunduğu zor durumdan yeni yönetimin çıkacağına inandığını belirttiği öğrenildi.

Heyet daha sonra İçişleri Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret etti.

 

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