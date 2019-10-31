Gençlerbirliği teknik direktörü belli oldu...

Kulüp resmi sitesinden duyrulan teknik direktör açıklamasında şu ifadelere yer verildi.
Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmıştır.
Başkanımız Murat Cavcav, Hamzaoğlu ile yaptıkları görüşmede tecrübeli teknik adamla Gençlerbirliği’nin hedeflerinde mutabık kaldıklarını belirterek şunları ifade etti:
“Ligimizi iyi bilen, tecrübesiyle bize büyük katkılar vereceğini umduğumuz teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardık.
Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağız. Hamza Hamzaoğlu’nun, zaten iyi futbolculardan kurulu takımımızı bir an önce layık olduğu yerlere taşıyacağına inanıyorum.”
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