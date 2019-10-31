Tamer Açar Klasspor Tv'ye konuştu.

Görev aldığı sürede 23 altyapı futbolcusu kazandırdığını belirten Tamer Açar alt yapının olmazsa olmaz olduğunu ve yetiştirecek ortamın sağlanması gerektiğini söyledi. Kendisinin ve Fatih Başkanın da babasının Ankaragücülü olduğunu belirterek “Biz Ankaragücülüyüz.” dedi. Taraftarın aldığı ceza ile ilgili olarak da “Bizim taraftarımızın varlığı yeter, elimizi yüreğimize koyduğumuzda onları hissediyoruz.” ifadesini kullandı. Son olarak da “Puan silme konusunda acil yapmamız gereken hamleler var, yükümüz çok ağır ve biz bunları bilerek girdik, gücümüzün yettiği kadar sorunları tek tek aşacağız.” diyerek taraftarın kendilerine güvenmesi gerektiğini ve şeffaf olacaklarını söyledi.