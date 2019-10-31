İşte kongrede tansiyonların yükseldiği anlar

MKE Ankaragücü Olağanüstü Kongresi'nde oylama öncesinde Ali İhsan Mutlu, söz alarak kürsüye çıktı. Kürsüden " Az önce denetim kururlunun açıkladığı mali tabloları dinledik. Temmuz ayındaki kongrede yapılan mali tabloya göre kulübün toplam varlığı 20 milyon Türk Lirası civarında. Kısa vadeli yükümlülükler ise 240 milyon Türk Lirası civarında idi. Kısa vadeli yükümlülük demek, bir sene içinde ödenmesi gereken borç demek. Yani MKE Ankaragücü Spor Kulübü, toplam varlığın 10 - 12 katı kadar toplam borca sahip. Ocak 2018 Kongresi'nde Sayın Başkan, yaptığı konuşmada " Ben diyim 8, siz diyin 10. Toplam 10 milyon borcumuz var." ifadesini kullanmıştı. 2 yıl geçmeden bu borç nasıl 240 milyon lira oldu." ifadelerini kullanmasının ardından yumruklu saldırıya uğradı.

Gergin anların yaşandığı dakikalar yalnızca Klasspor TV'den naklen canlı yayınlandı.