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Gürkan Büyükkaralı Klasspor Tv'ye konuştu
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GÜRKAN BÜYÜKKARALI KLASSPOR TV'YE KONUŞTU

MKE Ankaragücü kongresi sona erdi. Başkan Fatih Mert seçildi, Gürkan Büyükkaralı Klasspor Tv'ye açıklamalarda bulundu.

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Yeni yönetim bu borcu bilerek geldi 

Büyükkaralı, "Ankaragücü kolayı sevmiyor, zoru seviyor. Geçmişte emeği geçen Yiğiner ve ekibine teşekkür ederiz. Bulunduğu yer daha iyi olmalı Ankaragücü'nün. Seçilen yönetim mali tabloyu bilerek geldi. Bu borç geçmişten gelen bir borç ve yeni yönetim bu borcu biteceğine inanarak geldi" açıklaması yaptı. 

 
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