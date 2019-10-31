Gürkan Büyükkaralı Klasspor Tv'ye konuştu

Yeni yönetim bu borcu bilerek geldi
Büyükkaralı, "Ankaragücü kolayı sevmiyor, zoru seviyor. Geçmişte emeği geçen Yiğiner ve ekibine teşekkür ederiz. Bulunduğu yer daha iyi olmalı Ankaragücü'nün. Seçilen yönetim mali tabloyu bilerek geldi. Bu borç geçmişten gelen bir borç ve yeni yönetim bu borcu biteceğine inanarak geldi" açıklaması yaptı.
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