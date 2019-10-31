Cem Üner Klasspor TV'ye konuştu

Cem Üner, Klasspor TV mikrofonlarına verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:
"Yaşanan 7 yıllık süreç içerisinde birçok şey oldu. Yönetim ile taraftar arasında olanları bir şekilde halletmeye çalıştık. Bu konuda Koray Akdoğan ve Metin Akyüz'ün çok emeği var. Gerginlik olmasın, taraftar takımına destek olsun istedik.
Başkanın açıklamalarında kullandığı kelimeler hoş değildi. İki kelimeden biri hakaret içeriyordu. Sahnede konuşan arkadaşı Yiğiner ile tanıştıran bendim. Ali İhsan, dünya çapında Ankaragücü'nün bir neferi olduğunu gösteren bir arkadaştı.
Yaşanmaması gereken olaylardı. Eleştirilerin patlaması yaşandı. Yeni yönetimin Ankaragücü'nü layık olduğu yere getireceğine ve her şeyin şeffaf olacağına inanıyorum."
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.