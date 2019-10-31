﻿
Cem Üner Klasspor TV'ye konuştu
﻿
Site İçi Arama
﻿

CEM ÜNER KLASSPOR TV'YE KONUŞTU

Kongrede Klasspor TV mikrofonlarına konuşanlardan biri de Cem Üner oldu.

713 Okunma

 Cem Üner, Klasspor TV mikrofonlarına verdiği röportajda  şu ifadeleri kullandı:

 "Yaşanan 7 yıllık süreç içerisinde birçok şey oldu. Yönetim ile taraftar arasında olanları bir şekilde halletmeye çalıştık. Bu konuda Koray Akdoğan ve Metin Akyüz'ün çok emeği var.  Gerginlik olmasın, taraftar takımına destek olsun istedik.
Başkanın açıklamalarında kullandığı kelimeler hoş değildi. İki kelimeden biri hakaret içeriyordu. Sahnede konuşan arkadaşı Yiğiner ile tanıştıran bendim. Ali İhsan, dünya çapında Ankaragücü'nün bir neferi olduğunu gösteren bir arkadaştı.
Yaşanmaması gereken olaylardı. Eleştirilerin patlaması yaşandı. Yeni yönetimin Ankaragücü'nü layık olduğu yere getireceğine ve her şeyin şeffaf olacağına inanıyorum."
 
Ankaragücü yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu'yi ziyaret etti...
Tamer Açar Klasspor Tv'ye konuştu.
İşte kongrede tansiyonların yükseldiği anlar
Metin Akyüz Klasspor Tv'ye konuştu
Gürkan Büyükkaralı Klasspor Tv'ye konuştu
Mehmet Yiğiner'in Kongre konuşması
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿