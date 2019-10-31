Fatih Mert Klasspor Tv'ye konuştu

Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'ndeki genel kurulda seçimlere Fatih Mert başkanlığındaki tek listeyle gidildi. Olaylarda salonu terk eden, sonrasında ise tekrar salona dönen Fatih Mert gelir gelmez oyunu kullandı ve sonuçları beklemeye başladı. Oylama sonrasında 289 oy alan Fatih Mert kulübün yeni başkanı oldu. Seçimlerde 931 delegeden 290'u oy kullandı. Bu oylarını biri de geçersiz sayıldı. Fatih Mert ilk kez Klasspor Tv mikrofonlarına konuştu. Mert, "Olayları tasvip etmiyorum. Bir kişiye böyle yüklenilmesi hoş değil. Adaylıktan çekilmemiştim, salondan dışarı çıktım. Motivasyonumuz bugün düştü, can sıkıcı olaylar oldu" derken, Faruk Koca ise "Ankaragücü'ne yakışmayan olaylar oldu. Taraftarlarımız hiç merak etmesin güzel günler bekliyor takımı" açıklamasını yaptı. Fatih Mert, başkan seçildikten sonra yaptığı açıklamada "10 gün önce adaylık sürecimiz konuşuldu ve 2 gün önce de netleşti. Ciddi sıkıntılar var. Bu takımı ayakta tutmamız lazım. Ekonomik olarak sıkıntılar var. Transfer yasağını kaldırabilecek çalışmalar yapacağız. Kaynağa ihtiyacımız var. Süper Lig'de bu sezon devam edebilirsek daha farklı süreç yaşanacak. Rakamlar söylüyordu arkadaş, başkan Yiğiner de sinirlendi. O arkadaşımızın elinde bilgiler var rakamlar var. Yiğiner de aşırı tepki verdi. Doğru olan çıkıp sakince anlatmaktı. Bir rapor hazırlatıp, öyle göreve başlamamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.