Abidin Doğan'dan flaş açıklama

MKE Ankaragücü başkanlığına aday olması beklenen Abidin Doğan, listesini Divan’a sunmak için salona geldiğini, yaşanan olaylar ve şahit oldukları bazı diyaloglar nedeniyle adaylıktan vazgeçtiğini twitter hesabından bildirdi.

İşte Abidin Doğan'ın resmi twitter hesabından yaptığı açıklama:

" Sarı - lacivert renklerine aşık olduğum MKE ANKARAGÜCÜ SPOR kulübümüzü daha iyi yerlere taşıyabilmek için 31.10.2019 tarihinde gerçekleşen seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa yönetimimle birlikte aday olmaya karar verdim. Bu kararı alırken Camiamız dışında hiçbir yerden yardım ve destek talebinde bulunmadım. Kapalı kapılar ardında kimse ile pazarlık yapmadım. Tamamen yönetim kuruluna yazdığım birbirinden değerli arkadaşlarım ve büyük Ankaragücü taraftarlarının birçoğunun desteğini alarak aday olmaya karar verdim.

Listemizi hazırlayıp genel kurul salonunda yerimizi aldık. Genel kurul salonunda bazı delegeler ile yaptığımız sohbetler esnasında başkan adayı Fatih Mert ‘e oy verilmesi ve başkan seçilebilmesi noktasında telkinde bulunulduğuna şahit olduk.

Divan teşekkülü ve açılıştan sonra faaliyet raporu ve mali rapor hakkında görüş belirtmek isteyen delegemiz Ali İhsan Mutlu konuşması esnasında fiili saldırıya uğradı. Genel kurullar delegelerin kendisini ifade edebilmesi, fikir ve görüşlerini dile getirebilmesi için en uygun ve en doğru yerdir. Delegemiz Ali İhsan Mutlu’ya yapılan saldırıyı kınıyor, yaşanan olumsuzluktan dolayı üzüntümü belirtiyor, delegemiz Ali İhsan Mutlu’ya geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Bu nahoş olayın ardından kürsüye gelerek konuşma yapan Başkan Mehmet Yiğiner konuşmasında, ”Bir haftadır arkadaşlarla görüşüyoruz, sözümüzün arkasındayız divana verilen listeyi burada oylayın, bu arkadaşları yönetime seçeceğiz” diyerek şahit olduğumuz telkinleri doğrulamıştır.

Başkan Mehmet Yiğiner ‘in konuşmasından sonra sonucu önceden belli olan seçime girmenin doğru olmayacağını düşünerek listemi divana vermeyerek adaylık serüvenimi başlamadan bitirmiş oldum.

Özetle; Seçimli Genel Kurula katılacağımız düşüncesiyle geldiğimiz salonda ‘devir teslim törenine’ şahit olmanın üzüntüsünü yaşadık.

Bizim için asıl mücadele şimdi başladı. Göreve gelen arkadaşların Allah yardımcısı olsun. kamuoyuna saygılarımla. "