"Ankaragücü'nün borcu yapılandırılmalı"

Ankaragücü'nün borcunun yapılandırılması şart

Klasspor Tv'de Meriç Enercan ve Bülent Atlas, Ankaragücü'nde son dönemde neler yaşandığını canlı yayında aktardılar. "Fatih Mert ve Osman Gazi Kandaş bugün bir araay geldi. Kandaş, Fatih Mert'in yönetiminde olmayı kabul etti. Başkanvekili olacak mı bunu göreceğiz. 45 Milyon lira vergi ssk borcu artık transfer yasağına sebep oluyor ama Ankaragücü'nün borcu yapılandırılabilir. Belediye desteği olursa yapılandırma olmaz ve ceza devam eder. 3. şahıslar bu borçları öteleyebilirler. Siyasete bulaşmak kötü ama Ankaragücü açısından siyasi desteğin gelmesi de gerekiyor. Yapılandırılma olursa transfer yapılabilir ve Ankaragücü ligde kalabilir. Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçı primleri ödendi. Kasımpaşa primleri yeni yönetim ödeyecek. Borcun üst limiti 200 Milyon lira diye söylendi ama daha sonra 250 Milyon lira'ya yükseldi. Arada Altay Bayındır satıldı. Canlı yayın paraları ödendi. Arada da 50 Milyon lira fark var. Altay'dan gelen para kulübü çok rahatlattı. Belediye'nin desteği yeterli seviyede değil. Mansur başkanın biraz daha destek vermesi gerekiyordu. 2,5 Milyon lira derde deva olmuyor. Altyapıya zamanında önem verilmeliydi. Umut Nayir transferinde de kulüp rahatlık yaşadı. Halı sahalar bile kiraya verilebilir. Tandoğan tesisleri yenilenebilir. " denildi.

Yeni yönetimden beklentiler

Güçlü Yorum'da yeni yönetimden beklentiler de aktarıldı, "Yönetimde iş adamları olmalı. Tamer Acar yönetime giriyor. Tamer Acar altyapının sorunlarını biliyor. Yarından itibaren Ankaragücü başka bir vizyona sahip olmalı. Transfer yasağı kalkmalı, takım ligde tutulmalı ama uzun vadede vizyon da yarın ki konuşmada ortaya konulmalı. Telefon açınca iletişim halinde olabileceğimiz, basına yer veren bir yönetim olmalı. Yiğiner şeffaf olacağım demişti ama olmadı. Ankaragücü tüzüğüne Murat Ağcabağ zamanında ulaştık. Ankaragücü'nde Yüksek Divan kurulu yok. Kulübe uzun süre üye olanların yer aldığı ve yönetimin hesap vermesi gereken bir divan kurulu oluşturulmalıdır. Bu yapı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da var. Ankaragücü'nde şirket oluşturulmuştu ama sadece isim olarak kaldı işlevi yok. 250 Milyon lira verebilecek bi rkişi yok çünkü. Yiğiner'in yarın kongreye gelmesi ve konuşma yapması lazım. İbra edilmesi gerekiyor. Ağcabağ'ın da aday olsa da olmasa da kongreye gelip konuşma yapması lazım. Yeni yönetim Metin Diyadin ile yola devam edecek mi, bunu zaman gösterecek. En azından devre arasına kadar bir tasarruf gözükmüyor bu konuda." değerlendirmeleri yapıldı.