İşte Ankaragücü yeni başkan ve yönetimi

Yeni yönetimin ilk işi futbolcuları memnun etmek olacaktır

Klasspor Tv Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, Güçlü Yorum'da, "1 haftadır telefonla iletişim halindeyim. Yönetim kuruluna kadar her şey belli. Mehmet Yiğiner'in 25 gün önce bırakacağını söyledim. Bir kaç gündür Fatih Mert ismi ön plana çıktı. Perşembe günü yeni yönetimin ilk işi futbolcuları memnun etmek olacaktır. Uzun süredir taraftar ve Yiğiner arasında bir sürtüşme var. Metin Akyüz hafta içi açıklamalar yaptı. Akyüz'ün söylediği şu söz doğru. Ankaragücü, Ankara'nın en büyük sivil toplum kuruluşudur." açıklamaları yaptı.

1,5 Milyon Lira acil ödeme yapılması gerekiyor

Klasspor Tv Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas kongre süreciyle ilgili, "Metin Akyüz basın toplantısını neden yaptı? Beşevler yerine Tandoğan'da yapılması da bir anlam ifade ediyor. Mali tabloları açıkladı Akyüz. 110 milyon lira futbol ailesine, 45 milyon lira vergi ve ssk, 60 milyon lira 3. şahıslar, 5 milyon lira personel, 30 milyon lira banka ve fıva factoring'e borç var. Yönetici alacağı yok bu kalemler içerisinde. Yiğiner'in yönetimi güçlü değildi. 1 milyon lira yönetim alacağı görünüyor. Mehmet başkan bizim yayınımızda verdim, aldım dedi. Toplam borç 250 milyon lira'ya yakın bir miktar. Pazartesi günü 10 milyon lira futbolculara ödeme yapılması gerekiyor. Futbolcular kazan kaldıracakmış artık. Moke ve diğer futbolculara 1 milyon lira ödeme yapılmazsa puan silme cezası olabilirmiş. En acil onun ödenmesi gerekiyor. 1,5 Milyon liranın acil ödenmesi şart. 100 Milyon lira da transfer tahtasının açılması için gerekiyor. Yiğiner, Kandaş ve Fatih Mert ile görüşmüş, Ağcabağ ile görüşme olmamış. Murat Ağcabağ belki yarın aday da olabilir. Mevcut üyelerden de listeye eklemeler olduğu söyleniyor. İstişarelerde Fatih Mert'in ismi ön plana çıkıyor. Osman Gazi Kandaş aday olmayabilir. Fatih Mert konsensus neticesinde başkan olacak gibi görünüyor.

Fatih Mert başkanlık için ön planda ve yeni yönetimde ki isimler

Atlas, "Fatih Mert kim? Cemal Aydın taraftarın içinden gelen yönetici sevmezdi daha çok bürokrat severdi. Daha sonrasında Fatih Mert yönetime girdi, Cengiz Topel Yıldırım ile beraber. Daha sonrasında Cemal Aydın bırakınca Cengiz Topel Yıldırım, Fatih Mert ile yola devam etti. Basın sözcülüğü görevini yürüttü. Gökçek döneminde tribünlere döndü. Fatih Mert 11-12 senedir protokolde gördüğüm bir isim ve maçlara sürekli geliyor. Yıldırım tekrar göreve geldiğinde o da yönetime geri döndü. Yiğiner döneminde basın sözcülüğü görevini yürüttü bir dönem. Fatih Mert uzlaşmacı bir kişidir. Tamer Acar ile bir birliktelik içinde çalışma yürüttüler bu kongre sürecinde. Yiğiner, Kandaş ve Fatih Mert ile görüştü. Eski Ankara milletvekili Faruk Koca gereken desteği vereceklerini söyledi ve Fatih Mert'i desteklediklerini belirtti. Bu önemli bir kriter, hem ekonomik hem de ilişki bakımından. Faruk Koca başkan olmak istemedi, Fatih Mert'i desteklemek istedi. Kandaş da Fatih Mert'in yönetiminde görev almayı kabul etti. Fatih Mert tam bir Ankaragücülü, Tamer Acar da Ankaragücülü tartışmaya gerek yok. Yönetim kurulundaki diğer isimler; İsmail Atasoy, Yiğiner döneminde görev almıştı, bürokraside güçlü bir isim. Osman Gazi Kandaş zaten Ankaragücülü, Ertan Şahin, yine Yiğiner döneminde çalışan Levent bey yönetimde, ve yönetimin yarısı Ankaragücülüğü tartışılmayacak isimler." ifadelerini kullandı.

Programa telefon ile canlı bağlantı yapan Başkanvekili Metin Akyüz ise, "Mansur Yavaş 40 yıllık arkadaşım. Siyaseti futbola asla katmadım. Mansur Yavaşçı değilim deniliyor, hayır Mansurcuyum" ifadelerini kullandı.