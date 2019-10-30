Futbolcuların primleri Belediye desteğiyle ödendi

Klasspor Tv Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçıyla ilgili, "Ankaragücü zorunlu rotasyona gitti. Sedat cezalı, Moke sakat, Canteros iyileşmedi, Scarione zaten ilk 21'de yok ve orta saha orijinli hiç bir futbolcu Rize'ye gitmedi. İki bek futbolcusu ön libero oynadı. İki takımda kontra ataklarla gol arayan bir takım. Kitsiou ve Pinto orta saha oynayınca dinamik bir görüntü çizer diye düşündüm ama bekler de kötüydük. Bir nevi İsmail Kartal'ı ipten aldı Ankaragücü. Rize maçından bir gün önce futbolcuların primleri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle ödendi. Sisteme göre Ankaragücü hep borçlu oluyor, maç kazandıkça kredi çekme imkanı oluyor. Factoring sistemi uygulanıyor. Futbolculara kongre sonrası ödemelerin yapılacağı söylendi Mehmet başkan tarafından" açıklamaları yapıldı.
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