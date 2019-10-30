Ankara Demirspor kapılarını Klasspor'a açtı

Bayburtspor iyi bir takım ve iyi bir hocaları var

Klasspor Tv, Ankara Demirspor'u Bayburt Özel İdarespor maçı öncesi Demirspor tesislerinde ziyaret etti. 22 puanla ligde 3. sırada bulunan Ankara Demirspor 'da Teknik Direktör Bahaddin Güneş, "Klasspor Tv, Ankara futboluna çok önemli hizmetler yapıyor, teşekkürler. Bayburtspor geçen sene 2. lige çıktı. İyi bir takımları ve hocaları var. Deplasmanda Uşakspor'u 4-1 yendiler. Biz de 4 maçtır üst üste kazanıyoruz. Bayburt maçına da iyi hazırlanıyoruz. Her maça aynı önemi veriyoruz. Barış gibi genç futbolcuları piyasaya kazandırmak lazım. Kuvvetli, dinamik bir futbolcu ve eksikliklerini de kapatacağız. Bayburtspor, geçen sezon uzun süre namağlup götürdü. Rakım ve hava şartları zorlayabilir bizi. Biz iyi oynayarak kazanmaya çalışacağız." dedi.

Adnan Hoca kariyerli bir hoca

Güneş, "Adnan hoca kariyerli ve iyi bir hoca. Gönül ister daha sabırlı olunsun, istikrar sağlansın. Her kulübün kendi iç yapısı, saygı duymak gerekiyor ve kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

Altyapı için yatırım yapılması lazım

Deneyimli teknik adam Güneş, "Ülkemizde bir jenerasyon yakaladık. Milli takımımızda iyi gidiyor ve Avrupa liglerinde oynuyor bir çoğu. Büyük takımlara ve Anadolu kulüplerine baktığımızda yabancı futbolcular çoğunlukta ve külfet artıyor. Altyapıya önem vermek gerekiyor ve yatırım yapılması lazım. Kulüplerimizin ekonomik durumları ortada gönül ister ki Türk oyunculara değer verilsin." açıklamasında bulundu.

Futbolcular galibiyete inanıyor

Tecrübeli futbolcu Serdar Eylik, "Hedeflerimiz doğrultusunda iyi gidiyoruz ve sezon sonunda istediğimiz yerde bitirmek istiyoruz. İçerde ve dışarda kaybettiğimiz maçları da kazanabilirdik, Bayburt maçında hedef galibiyet" derken, Mustafa Kayabaşı "Sıkı çalışıyoruz ve sonuçları da almaya başladık. Zor bir deplasman ve hava bakımından sıkıntı olabilir. 3 puan için Bayburt'a gidiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Hasan Küçcük ise, "Çalışmalar yoğun ve tempolu geçiyor. Deplasmanda seriyi devam ettirip 5'te 5 yapmak istiyoruz. 7-8 maçlık bir seri yakalamak istiyoruz" dedi. Süleyman Güneş, "Yorucu şekilde çalışıyoruz. Bayburtspor'u kolaylıkla geçmek istiyoruz. Kendi performansım yükseliyor, desteklerini sürdürüyor camia bana" açıklamasını yaptı. Fatih Özçelik, "Burada daha önce de oynadım. Aile ortamı var. Her türlü imkan sağlanıyor bize. Sezon sonu istediğimiz yere ulaşacağız. Tek tek maçlara odaklanıyoruz." dedi. Takımın en genç ismi Barış Alper Yılmaz ise, "Çalışmalar güzel gidiyor. Güzel bir galibiyet ile seriyi 4 maça çıkardık. Takımın en genci olunca tüm işleri bana yaptırıyorlar. Hedeflerim var. Ağabeylerim ve hocam benden desteklerini esirgemiyorlar" dedi.

Katamonu maçı çok kritikti

Kulüp Genel menajeri Serdar Akkuş, "Önemli bir Kastamonu maçı oynadık. 6'da 6 yapmışlardı. Zirve için kritik maçtı. Bayburt maçında da bunu tekrarlamak istiyoruz. Bayburt'un defansif yönü kuvvetli ama istediğimiz oyunu sahaya yansıtırsak zorlanacağımızı düşünmüyorum" dedi.