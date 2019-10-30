Gençlerbirliği kupadan elendi

Gençlerbirliği 0-2 Esenler Erokspor

Eryaman Stadyumu'nda karşılaştığı Esenler Erokspor'a 2-0 yenilen Gençlerbirliği, Türkiye kupasına 4. turda veda etti. Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Şahin Fıstıkçı ve 54. dakikada Abdurrahman Kuyucu kaydetti. Bu sonuçla şu ana kadar bu turda ki en sürpriz sonuç ortaya çıkmış oldu ve Esenler Erokspor 5. tura adını yazdırdı. Mustafa Kaplan'ın görevine son verilmesinin ardından başkent ekibinin başında alt yapı koordinatörü Taşkın Aksoy, takımın başında yer aldı ve yedek ağırlıklı bir kadro tercihinde bulundu.