Süper Lig'de 10. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 10. hafta hakemleri belli olurken, Gençlerbirliği maçında Volkan Bayarslan, Ankaragücü maçında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.
1 Kasım Cuma:
20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
2 Kasım Cumartesi:
15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: Volkan Bayarslan
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
17.30 Trabzonspor-Göztepe: Fırat Aydınus
20.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
3 Kasım Pazar:
14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük
16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya
19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler
4 Kasım Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü: Halil Umut Meler
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