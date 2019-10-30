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Süper Lig'de 10. hafta hakemleri belli oldu
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SÜPER LİG'DE 10. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Süper Lig'de 10. hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şu şekilde:

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Süper Lig'de 10. hafta hakemleri belli olurken, Gençlerbirliği maçında Volkan Bayarslan, Ankaragücü maçında ise Halil Umut Meler düdük çalacak. 

1 Kasım Cuma:

20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

2 Kasım Cumartesi:

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: Volkan Bayarslan

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

17.30 Trabzonspor-Göztepe: Fırat Aydınus

20.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

3 Kasım Pazar:

14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük

16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

4 Kasım Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü: Halil Umut Meler 

 
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