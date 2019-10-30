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Keçiörengücü kupada turladı
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KEÇİÖRENGÜCÜ KUPADA TURLADI

Keçiörengücü kupada turladı

Aktepe stadyumu'nda 30 maçtır mağlup olmayan Keçiörengücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Siirt İl Özel İdaresi spor'u 3-1 ile geçti ve bir üst tura yükseldi. 

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Keçiörengücü, Ömer Erel'in golüyle 1-0 yenik duruma düştü. 2 dakika sonra Dialiba eşitliği sağladı. Cem'in 90. dakikada ve uzatma anlarında attığı gollerle başkent ekibini bir üst tura yükseltti. 

KEÇİÖRENGÜCÜ: Muhammed Birkan Tetik xx, Rdıvan Şimşek xx, Cihan Can xx, Idrissa Diarra xx, Soner Gönül xx, Hasan Bilal x (Cem Ekinci dk. 77 xx), Burak Aydın xx (Levy Madinda dk. 60 x), Erdem Beytaş xx, İshak Çakmak xx, Diabang Dialiba xxx (Theo Mendy dk. 90+1 ?), Abdulkadir Kuzey xx
Yedekler: Boran Güngör, Erdi Dikmen, Abdulkadir Kokrut, Hüsamettin Tut

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR: Ahmet Taş xx, Muhammet Ekrem Kurt x, Burhanettin Sever x, Turgut Delen x, Sezer Kahraman xx, Hamit Kılıç x (Harun Koç dk. 45 x), Devran Çamurdaş x (Mehmet Şirin Soydan dk. 54 x), Barış Arslan xx, Celal Geyik xx, Samet Taş x (Yusuf Efil dk. 69 x), Ömer Erel xxx
Yedekler: Burhan Ahmetoğlu Serdar Sömer, İslam Altunkan, Görkem Dalmaz

Sarı Kartlar: Erdem Beytaş (Keçiörengücü), Burhanettin Sever, Mehmet Şirin Soydan, Muhammet Ekrem Kurt, Celal Geyik (Siirt İl Özel idaresi Spor)
Goller: Ömer Erel (dk. 13) (Siirt İl Özel idaresi Spor), Diabang Dialiba (dk. 15), Cem Ekinci (dk. 90 ve 90+1) (Keçiörengücü)

 
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