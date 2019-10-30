GÜÇLÜ YORUM BU AKŞAM SAAT 20:00'DA

Yarın kongrede neler olacak? Hangi aday başkan olacak? MKE Ankaragücü, tüm olumsuzluklara rağmen yükselişe geçebilecek mi? Hepsi ve daha fazlası bu akşam 20:00'da Klasspor TV'de Meriç Enercan ve Bülent Atlas'ın sunumu ile sizlerle... Kaçırmayın...

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