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GÜÇLÜ YORUM BU AKŞAM SAAT 20:00'DA
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GÜÇLÜ YORUM BU AKŞAM SAAT 20:00'DA

Klasspor Tv'de her Çarşamba yayınlanan Türkiye'nin tek Ankaragücü programı Güçlü Yorum'da Bülent Atlas ve Meriç Enercan, yarın ki kongre sürecini ve sonrasında yaşanılabilecekleri masaya yatırıyor.

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Yarın kongrede neler olacak? Hangi aday başkan olacak? MKE Ankaragücü, tüm olumsuzluklara rağmen yükselişe geçebilecek mi? Hepsi ve daha fazlası bu akşam 20:00'da Klasspor TV'de Meriç Enercan ve Bülent Atlas'ın sunumu ile sizlerle... Kaçırmayın...

https://goo.gl/XaPmpu

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