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MKE Ankaragücü Kongresi Klasspor Tv'de
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MKE ANKARAGÜCÜ KONGRESİ KLASSPOR TV'DE

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusundaki genel kurul, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde 31 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te Klasspor Tv'den canlı yayınlanacak.

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MKE Ankaragücü'nde beklenen gün geldi. Necmettin Erbakan Kongre merkezi'nde düzenlenecek genel kurul, 31 Ekim perşembe saat 14'den itibaren Klasspor Tv Youtube ve Facebook kanallarından canlı izlenebilecek. 

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