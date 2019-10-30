C blokta Gençlerbirliği konuşuldu

Mustafa Kaplan 1 puan için Ankara'ya gelen takımlara karşı çözüm üretemedi

C blokta Gençlerbirliği'nin Denizlispor maçı analiz edildi. Denizlispor maçıyla ilgili, "Bu filmi bu sezon 3-4 kez izledik. Topa sahip olan takımlara karşı iyi hazırlanıyoruz. Mustafa hoca, Ankara'ya 1 puan için gelen takımlara karşı bir formül üretemedi. Set oyununu iyi oynatabilirdi. Candeias top kapamadı, rakip uzun vurdu hep. Zeki ve Murawski arasına giremedik. Berat önde oyanayamadı. Sesse ve Candeias'ın pas dağılımını iyi yapması lazım. Sesse 3. bölgeye giremedi. Berat'ı 3 maçtır defansif olarak kullanıyoruz ve bu yeteneklerine ihanet. Sio sevmese de rakip defansa pres yapmak zorunda kaldı ve açık ara pas hatasında lider durumda. Takımda ki top kaybetme yüzdesinin yüzde 20'si Sio'ya ait. Ayite yine form olarak kötüydü. Erdem'in bu tempoyu kaldıramayacağı aşikardı. Ahmet Oğuz ile başlanmalıydı. İlk yarıda kendi sahamızda 13 kere top kaybetmişiz. İkinci yarıda bu sayı 1. Denizlispor 2. yarıda topu bize bıraktı" değerlendirmeleri yapıldı.

Takımın başına kim gelmeli?

Programda, "Takımın başına yabancı futbolcularla iyi iletişim halinde olacak birisi gelmeli. Çok fazla yabancı futbolcumuz var. Yabancı hoca tercihi daha doğru olur. Tamer Tuna ve Samet Aybaba iyi bir tercih olmayabilir. Tamer hoca da Göztepe'de iyi bir ışık vermedi. İlhan Palut ve Fuat Çapa tercihleri daha doğru olabilir. İlhan Palut ile İbrahim Üzülmez etkisi yaratılabilir. Konyaspor maçı zor maç ve Serkan geri döndü. Fenerbahçe'ye 5-1 kaybettiler ama tam bir sistem takımı. Aykut Kocaman'a defansif diyorlar ama ofans yönü de kuvvetli bir takım, attıkları goller azımsanmamalı. Pozisyon bulabilen bir takım. Teknik ve organizasyon olarak bizden iyiler. Ters kanatlarda boşluk bırakıyorlar, Johnson pas bağlantısı kesilmeli. Uzun paslarda zorlanıyorlar, Ali Turan üzerine oynanabilir. Berat'a büyük iş düşüyor. Teknik direktör tercihi son anlara bırakılmamalı, sürekli takım izletilmeli." değerlendirmeleri yapıldı.