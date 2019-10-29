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Alt Ligler'in 5'inci bölümü yayınlandı
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ALT LİGLER'İN 5'İNCİ BÖLÜMÜ YAYINLANDI

Mert Dokuzoğlu ve Gökalp Metin'in hazırlayıp sunduğu Alt Ligler her salı 15:00'da Klasspor TV izleyicileriyle buluşuyor.

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 TFF 2. Lig kırmızı grup ve beyaz grupta, TFF 3. Lig'de 1.grup ve 3. grupta ve Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Başkent temsilcisi takımların oynadığı maçların ve ligdeki durumlarının değerlendirldiği program Alt Ligler'in 5'inci bölümü Mert Dokuzoğlu ve Gökalp Metin sunumuyla Klasspor TV ekranlarından yayınlandı.

 Hacettepespor'un  gol yolunu zorlaması gerektiğini düşünen Scout Gökalp Metin, Hacettepe için Samsunspor deplasmanının zorlu geçeceğini belirtti. BAK için Amed maçının belirleyici unsur olduğunu söyleyen Metin, hakem kararlarıyla  ilgili sıkıntıların oluşmaması için 2. Lig ve 3. Lig maçlarının en azından sosyal medyadan canlı yayınlanmasını önerdi. Metin, ayrıca "BAK Spor kupaya önem vermeyebilir." dedi. Metin, Etimesgut Belediyespor için Eyüpspor maçının zor olmayacağını öngördü. Etimesgut Belediyespor'un yeni tesislerinin çok güzel olduğunu ifade eden Metin, Ankara Demirspor'la ilgili olarak da önündeki maçların zorlu geçeceğini söyledi. Metin, Çankaya FK için beraberliğin iyi bir sonuç olmadığını ve Çankaya FK'nın deplasmanda çok iyi bir takım olduğunu söyledi. Altındağ Belediyespor'la ilgili de takımın oyuna moralli başladığı ve Osmaniyespor maçının kolay geçeceği ifadelerini kullandı. Program sonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden takımlarının durumlarına da kısaca değinildi.

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