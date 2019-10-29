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Halkbank'tan bayram kutlaması
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HALKBANK'TAN BAYRAM KUTLAMASI

Halkbank'tan bayram kutlaması

Halkbank, Cumhuriyetimizin 96. Kuruluş Yıldönümünü, Türk  Bayrağı altında toplanarak kutladı.

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Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüren Halkbank, Cumhuriyetimizin 96. Kuruluş Yıldönümünü, Türk  Bayrağı altında toplanarak kutladı. Takım Kaptanı Hasan Yeşilbudak, arkadaşları adına yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere armağan edenlere müteşekkiriz. Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını temenni ediyoruz. Cumhuriyetimiz bin yaşasın" diye konuştu.

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