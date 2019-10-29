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OSMANLISPOR ARA VERMEDİ

Osmanlıspor ara vermedi

Başkent ekibi, Akhisarspor galibiyetinin ardından bugün yenileme antrenmanı yaptı.

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Akhisarspor’la oynanan maçın ardından başkent ekibi, bugün yenileme antrenmanına çıktı. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Çalışmalara tedavisi devam eden Halil İbrahim Esen katılmazken bu oyuncu takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde bireysel antrenman yaptı. Akhisarspor maçında forma giyen oyuncular yenileme koşusu yaptıktan sonra antrenmanı tamamlarken diğer oyuncular antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra koordinasyon çalışmasına geçen mor-sarılı ekip, 5’e 2 top kapma oyunuyla antrenmanı devam ettirdi. Dar alanda çift kale maç yapan oyuncular antrenmanı tamamladı.   

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