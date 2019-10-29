Gençlerbirliği'nde kupa mesaisi

Gençlerbirliği, kupada Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Taşkın Aksoy yönetiminde gerçekleştirdi. Isınma koşusu ve hareketleriyle başlayan antrenman son bölümde yapılan taktik çalışma ile günü tamamladı. Kupa maçı öncesinde sakatlığı bulunan Fabricio haricinde başkent ekibinde eksik bulunmuyor.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.