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Gençlerbirliği'nde kupa mesaisi
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE KUPA MESAİSİ

Gençlerbirliği'nde kupa mesaisi

Gençlerbirliği, Esenler Erokspor ile oynayacağı kupa maçının mesaisine başladı.

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Gençlerbirliği, kupada Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Taşkın Aksoy yönetiminde gerçekleştirdi. Isınma koşusu ve hareketleriyle başlayan antrenman son bölümde yapılan taktik çalışma ile günü tamamladı. Kupa maçı öncesinde sakatlığı bulunan Fabricio haricinde başkent ekibinde eksik bulunmuyor.
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