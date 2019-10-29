Ankara takımlarının nabzı Klasspor TV'de attı

Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas ve deneyimli teknik insan Müjdat Yalman Haftanın Nabzı'nda çok önemli konulara değindiler. Gençlerbirliği'nin Denizlispor mağlubiyetinden, MKE Ankaragücü'nün kongre sürecine kadar her şeyin konuşulduğu programda Osmanlıspor - Akhisar maçından da yer yer gelişmeler aktarıldı.

"Futbolcular ödeme alamazlarsa sıkıntı büyür."

MKE Ankaragücü'nün kongre öncesinde Tandoğan tesislerinde gerçekleştirdiği basın toplantısı Klasspor TV'den naklen canlı yayınlanmıştı. Basın toplantısında Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas MKE Ankaragücü Başkan Vekili Metin Akyüz'e Ankaragücü'nün toplam borcunu sormuş Akyüz ise soruyu yanıtlandırmıştı. Haftanın Nabzı'nda basın toplantısından kesitler ekranlara yansıtılarak toplantının alt metinleri irdelendi. Atlas, futbolculara olan borçla ilgili olarak futbolculara ödemenin yapılmadığı taktirde daha büyük sıkıntılar olacağını belirtirken Yalman da futbolcuların ödemelerini alırlarsa daha şevkli oynayacaklarını ifade etti.

"MKE Ankaragücü, Ankara'nın en büyük ve en etkin sivil toplum kuruluşudur."

Atlas, MKE Ankaragücü'nü transfer yasağından dolayı kadro sıkıntısı yaşadığını ve oyuncuların çok dikkatli oynaması gerektiğine dikkat çekti. Sedat Ağcay'ın Beşiktaş maçında kırmızı kart görmesinin takım için kötü bir durum oladuğunu belirten Atlas, transfer yasağı kaldırıldığında da oyuncuların "ben burdayım" dmesi gerektiğini söyledi. Atlas, ayrıca MKE Ankaragücü'yle ilgili olarak takımın hükümetten destek alması gerektiğini; yoksa durumun daha kötü olabileceğini söylerken belediyeden gelen desteğin geçici bir çözüm olarak sadece günü kurtaracağını ifade etti. Yalman ve Atlas, Ankaragücü'nün Ankara'nın en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayarak Ankaragücü'nün bulunduğu durumdan kurtulması ve ligde kalmaya devam etmesi için çözüm önerilerini dile getirdiler.

"Mustafa Kaplan, olmuyorsa zorlamamalı."

Gençlerbirliği'nin oynadığı maçların masaya yatırıldığı ve puan sıralamasındaki kritik durumun da ele alındığı Haftanın Nabzı'nda Bülent Atlas, takım yükselişe geçemiyorsa teknik insan Mustafa Kaplan'ın zorlamadan çekilmesi gerektiğini işaret etti. Antalya'da rakibi deplasmanda 6 - 0 mağlup eden Gençlerbirliği'nin Denizlispor'u Eryaman Stadı'nda yenememesinin nedenlerine, kaçırılan gollere dikkat çeken Atlas, takımın bulunduğu durumdan kurtulup küme düşme tehlikesini geride bırakması için daha etkin bir çalıştırıcıyla çalışabileceğini söyledi. Gençlerbirliği'nin kadro olarak iyi olduğunu; fakat oynamak istediği oyunu sahaya yansıtamadığına değinildi.



Haftanın maçlarının nabzının attığı programda TFF 1. Lig'de mücadele eden Ankara takımları Keçiörengücü ve Osmanlıspor'un yükselişlerişyle ilgili de yorum ve değerlendirilmelerde bulunuldu.

