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Gençlerbirliği'ni Taşkın Aksoy çalıştırdı
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GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ TAŞKIN AKSOY ÇALIŞTIRDI

Gençlerbirliği'ni Taşkın Aksoy çalıştırdı

Kaplan'ın gidişinden sonra ilk kez Gençlerbirliği'ni Taşkın Aksoy çalıştırdı.

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 Gençlerbirliği Yönetim Kurulu'nun Mustafa Kaplan'la yolları ayırdığı karardan sonra Gençlerbirliği'ni kulübün alt yapı kordinatörü Taşkın Aksoy çalıştırdı. 
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