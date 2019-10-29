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Osmanlıspor 2 - 1 Akhisar
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OSMANLISPOR 2 - 1 AKHİSAR

Osmanlıspor 2 - 1 Akhisar

Osmanlıspor, Akhisar'ı kendi sahasında 2 - 1 mağlup etti.

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 Osmanlıspor, TFF 1. Lig’in 9. haftasında sahasında Akhisarspor’u, Mertan Caner Öztürk’ün attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golü ise Irfan Hadzic’ten geldi.

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