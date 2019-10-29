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Etimesgut Bld, Şentürk'le yolları ayırdı
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ETİMESGUT BLD, ŞENTÜRK'LE YOLLARI AYIRDI

Etimesgut Bld, Şentürk'le yolları ayırdı

Etimesgut Belediyespor, Adnan Şentürk ile yolları ayırdı ve Tunahan Akdoğan ile el sıkıştı.

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 TFF 2. Lig'in kırmızı grubunda mücadele eden Ankara temsilcilerinden Etimesgut Belediyespor, ligde oynanan 10 maçtan yalnızca 2 galibiyet alacarak ligin 11'inci haftasına 11 puan ile giriyor. Bu süreçte, Etimesgut Belediyespor, teknik adam Adnan Şentürk ile yolları ayırdı. Etimesgut Belediyespor'luları bundan sonra Tunahan Akdoğan çalıştıracak.

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