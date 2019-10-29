Gençlerbirliği, Kaplan'la yollarını ayırdı

Puan yükseltemeyen ve küme düşme tehlikesi yaşayan Gençlerbirliği'nin camiasında kafalarda bir süredir "Mustafa Kaplan gidecek mi?" sorusu vardı. Antalya'da plaka yaptığı maçın ardından kendi evinde Denizlispor'a mağlup olan Gençlerbirliği Yönetim Kurulu, aldığı karar neticesinde teknik adam Mustafa Kaplan ile yolları ayırdı. Gençlerbirliği, resmi web sitesinden Kaplan'ın veda mesajını paylaştı.

İşte o mesaj...

" Yaklaşık beş aylık beraberliğimizin bugün itibariyle son bulduğunu üzüntüyle bildirmek isterim. Ben ve ekibimin tek gayesi Gençlerbirliği’ni hak ettiği yerlere getirmek oldu. Bazen çok istersiniz ve başarıyı sağlamak adına fedakarlıklar yaparsınız ama olmayınca olmaz. Bu yüzden de ne değerli Gençlerbirliği camiasına ne de kendi kariyerime daha fazla zarar vermek istemiyorum. Ben her zaman bu güzide camianın bir parçası olmaktan gurur ve kıvanç duymaya devam edeceğim. Geçmişten bugüne kulübümüz için yaptıklarım, kulübümüze kattığım değerlerle gurur duyarak camiamızdan ayrılıyorum. Gençlerbirliği isminin olduğu yerde ne gelirken ne de giderken asla para konuşmadım ve tek bir kuruş tazminat talebim olmadı.

Ben ve ekibim adına her zaman anımızda olan başta Sayın Murat Cavcav’a yönetim kurulu üyelerimiz , futbolcu kardeşlerimize, iyi günde kötü günde yanımızda olan tüm Gençlerbirliği taraftarına ve tüm kulüp çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.”