﻿
M.Başakşehir - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

M.BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

M.Başakşehir - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. haftasında M.Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

189 Okunma

M.Başakşehir - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak M.Başakşehir - Trabzonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. Haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALİ PALABIYIK yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Başakşehir Fatih Terim

M.Başakşehir: Gael Dimitri Clıchy, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, Fehmi Mert Günok, Martın Skrtel, Okechukwu Godson Azubuıke, Uılson De Souza Paula Junıor

Teknik Direktör:

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Seyedmajıd Hosseını, Jose Ernesto Sosa, Nnaduzor Nwakaeme, Alexander Sorloth, Andre Sturrıdge, Doğan Erdoğan, Da Sılva Pereıra, Fılıp Novak

Teknik Direktör:

Hakem: ALİ PALABIYIK, SERKAN OLGUNCAN, ASIM YUSUF ÖZ, EMRE MALOK

﻿

M.Başakşehir - Göztepe maç kadroları belli oldu...
Trabzonspor - Gazişehir Gaziantep FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
İşte Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçında ilk 11'ler
Gazişehir Gaziantep FK - M.Başakşehir maç kadroları belli oldu...
Çaykur Rizespor - Trabzonspor
Gazişehir Gaziantep FK - M.Başakşehir
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿