İşte Osmanlıspor - Akhisarspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Osmanlıspor - Akhisarspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 9. Haftasında Osmanlı Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı KUTLUHAN BİLGİÇ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Osmanlı Stadı
Osmanlıspor: Ali Eren İyican, Erıc Ayuk Mbu, Mertan Caner Öztürk, Jovan Blagojevıc, Mehmet Yiğit, Hasan Kılıç, Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya, Barış Zeren, Oğuz Yıldırım, Ahmet Eyüp Türkaslan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Akhisarspor: Avdıja Vrsajevıc, Edın Cocalıc, Rajko Rotman, Aykut Çeviker, Alperen Babacan, Burhan Eşer, Muhammet Reis, Sokol Cikalleshi, Gökhan Değirmenci, Kadir Keleş, Erhan Çelenk
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: KUTLUHAN BİLGİÇ, HÜSNÜ EMRE ÇELİMLİ, GÖKMEN BALTACI, VELİ KARAKAYA
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