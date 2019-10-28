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İşte Osmanlıspor - Akhisarspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE OSMANLISPOR - AKHİSARSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Osmanlıspor - Akhisarspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 9. haftasında Osmanlıspor ile Akhisarspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Osmanlıspor - Akhisarspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Osmanlıspor - Akhisarspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 9. Haftasında Osmanlı Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı KUTLUHAN BİLGİÇ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Osmanlı Stadı

Osmanlıspor: Ali Eren İyican, Erıc Ayuk Mbu, Mertan Caner Öztürk, Jovan Blagojevıc, Mehmet Yiğit, Hasan Kılıç, Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya, Barış Zeren, Oğuz Yıldırım, Ahmet Eyüp Türkaslan

Teknik Direktör:

Akhisarspor: Avdıja Vrsajevıc, Edın Cocalıc, Rajko Rotman, Aykut Çeviker, Alperen Babacan, Burhan Eşer, Muhammet Reis, Sokol Cikalleshi, Gökhan Değirmenci, Kadir Keleş, Erhan Çelenk

Teknik Direktör:

Hakem: KUTLUHAN BİLGİÇ, HÜSNÜ EMRE ÇELİMLİ, GÖKMEN BALTACI, VELİ KARAKAYA

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