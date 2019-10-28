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Burak Gören'den maç sonu açıklamalar
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BURAK GÖREN'DEN MAÇ SONU AÇIKLAMALAR

Burak Gören'den maç sonu açıklamalar

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Türk Telekom, Darüşşafaka Tekfen'i 85-70 yendiği karşılaşma sonrası Türk Telekom SK Başantrenörü Burak Gören açıklamalarda bulundu.

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 Türk Telekom SK resmi web sitesinden yapılan açıklama şöyle :  "Ligin çok değerli takımlarından biriyle karşılaştık. EuroCup’ta Brescia karşısında aldıkları sansosyonel galibiyetle, ne kadar önemli bir takım olduklarını gösterdiler. Biz sert savunmaya önem veren bir takımız, onlar da keza öyle. Bu maçın da sertlik temposunun çok yükske seviyede olacağını tahmin ediyorduk. İlk yarı çok dengeli geçti, ikinci yarının başından itibaren skor olarak avantajı elimize aldık. Ligde önemli galibiyetlerden bir tanesiydi, özellikle kendi sahamızda hata yapmak istemiyorduk. Bundan sonra geleceğe umutla bakmamızı sağlayan etmenlerden birisi takımın gelişimi ve isteği. Hem şampiyonlar liginde hem süper ligde elimizden geldiği kadar iyi seviyede oynamaya ve galip gelmeye çalışacağız."

 

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