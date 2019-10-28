Akyüz, Ankaragücü'nün borcunu açıkladı

MKE Ankaragücü'nün kongre öncesinde gerçekleştirdiği basın toplantısında MKE Ankaragücü Başkan Vekili Metin Akyüz, Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas'ın Ankaragücü'nün toplam borcunu sorduğu soruyu şöyle yanıtladı: "Bizim futbolcu ailesine 110 milyon lira borcumuz var. Bu mevla euronun çkışı ve mahkeme kararları sonucunda yükselebilir. Bu mevlanın içerisinde daha önce söylediğimiz 11 milyon euro da var. Bunun dışında 45 milyon lira vergi ve SGK borcumuz var. Bunun 30'u vergidir, 15'i SGK'dır. Haricinde üçüncü şahıslar dediğimiz insanlara 60 milyon lira borcumuz var. Esnafa ve personele 5 milyon civarında bir maaş borcumuz var. Bizim FIBA'ya 30 milyon borcumuz var, milletin yazdığı gibi 80 milyon filan değil. Bu 30 milyon liranın da TFF'de karşılığı var. Ayrıca Mehmet Yiğiner'in Ankaragücü'nden 1 lira alacağı yok. Yiğiner, ödediklerini bağış olarak ödedi. Yöneticilerimizin ise ufak tefek geçmişten alacakları var, o da 1 milyon lirayı geçmez."