﻿
Akyüz, Ankaragücü'nün borcunu açıkladı
﻿
Site İçi Arama
﻿

AKYÜZ, ANKARAGÜCÜ'NÜN BORCUNU AÇIKLADI

MKE Ankaragücü'nün kongre öncesi düzenlediği basın toplantısında konuşan Akyüz, gazetecilerin sorularını yanıtlarken Ankaragücü'nün borcu hakkında bilgi verdi.

482 Okunma

 MKE Ankaragücü'nün kongre öncesinde gerçekleştirdiği basın toplantısında MKE Ankaragücü Başkan Vekili Metin Akyüz, Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas'ın Ankaragücü'nün toplam borcunu sorduğu soruyu şöyle yanıtladı: "Bizim futbolcu ailesine  110 milyon lira borcumuz var. Bu mevla euronun çkışı ve mahkeme kararları sonucunda yükselebilir. Bu mevlanın içerisinde daha önce söylediğimiz 11 milyon euro da var. Bunun dışında 45 milyon lira vergi ve SGK borcumuz var. Bunun 30'u vergidir, 15'i SGK'dır. Haricinde üçüncü şahıslar dediğimiz insanlara 60 milyon lira borcumuz var. Esnafa ve personele 5 milyon civarında bir maaş borcumuz var. Bizim FIBA'ya 30 milyon borcumuz var, milletin yazdığı gibi  80 milyon filan değil. Bu 30 milyon liranın da TFF'de karşılığı var. Ayrıca Mehmet Yiğiner'in Ankaragücü'nden 1 lira alacağı yok. Yiğiner, ödediklerini bağış olarak ödedi. Yöneticilerimizin ise ufak tefek geçmişten alacakları var, o da 1 milyon lirayı geçmez." 
Haftanın Nabzı bu akşam saat 20.00'da
MKE Ankaragücü, basın toplantısını gerçekleştirdi
Ankaragücü yönetiminden basın toplantısı
Murat Ağcabağ'dan camiaya çağrı
Ankara takımları bu hafta ne yaptı?
2'inci yarı sahada yoktuk
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿