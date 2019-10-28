Haftanın Nabzı bu akşam saat 20.00'da

Liglerde mücadele eden Ankara takımlarının oynadığı maçların konuşulduğu Haftanın Nabzı, bugün 20:00'da. MKE Ankaragücü'nün Çaykur Rizespor maçında gösterdiği performans, Gençlerbirliği'nin Yukatel Denizlispor karşısındaki yenilgisi ve Osmanlıspor, Keçiörengücü, Etimesgut Belediyespor, Hacettepespor, BakSpor, Ankara Demirspor, Çankaya FK ve Altındağ Belediyespor'un bu hafta oynadığı maçlarının değerlendirileceği programda Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas ve deneyimli spor insanı Müjdat Yalman ile haftanın nabzını tutuyor.. Haftanın nabzı bu pazartesi ve her pazartesi saat 20:00'da Klasspor TV ekranlarında. Kaçırmayın...
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