MKE Ankaragücü, basın toplantısını gerçekleştirdi

MKE Ankaragücü, bir süre önce olağanüstü kongre kararı almıştı. Birkaç gün sonra yapılacak kongrenin öncesinde MKE Ankaragücü yönetimi, Tandoğan tesislerinde kamuoyunu süreçle ilgili bilgilendirmek için bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı, Klasspor TV'den canlı olarak yayınlandı. Toplantıda basın mensuplarına konuşan isim MKE Ankaragücü Başkan Vekili Metin Akyüz oldu.

"Başka Kulüplere belediyelerden ve devlet kurumlarından verilen desteklerin hiçbiri kulübümüze yapılmadı."

13 Ocak 2013'ten bu yana yaşadıkları süreçleri anlatan Akyüz, " Şu unutulmamalıdır; bizler kulübümüzü borca sokarak kapatmak üzere göreve gelmedik. Düştüğü yerden kaldırmak, şanlı bayrağını göklerde dalgalandırmak amacıyla göreve talip olduk. Bize karşı çıkan herkesin önünde dimdik, hep birlikte adam gibi durduk. Eğilmedik, hakkımızı aradık, savunduk. Başka kulüplere belediyelerden, devlet kurumlarından verilen desteklerin hiçbiri kulübümüze yapılmadı. Bunu dile getirdik, yalnızlığımızı anlattık, neden destek alamıyoruz dedik. Bankalar Birliği’nin borç yapılandırma işlemleri için ilk başvuran Kulüp olmamıza rağmen hala bekletiliyoruz. MKE Kurumu’ndan 2 sezondur ekonomik tedbir gerekçeleri ile sponsorluk desteği alamıyoruz. Rakiplerimiz ise isimlerinin başına yeni yeni isimler ekleyerek, sürekli ve büyük tutarda destekler almaktadırlar. Var olan desteklerini ise her sezon artırmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

"Hakkımızda yapılan karalama kampanyaları ve iftiralar Ankaragücü'ne zarar vermekte."

"Amaçları Ankaragücü’nü ileriye götürmek olarak dillendiren ama sadece asılsız iddia ve iftiralarla camiamızı etkileyip, kendi isimlerini duyurmak isteyen kişilere dur demek istiyoruz, ifadesini kullanan Akyüz, "Süper Lige çıkmamız sonrasında gündeme sıklıkla ve planlı bir organizasyon ile getirilen Başkanımız Mehmet Yiğiner nezdinde bizleri de hedef alan hastalıklı düşünce sahibi kişilerin kiralanarak kamuoyunu yanlış yönlendirme çabalarını bugüne değin sabırla izledik. Bu iftiralar Ankaragücü'ne ciddi zararlar vermekte. Kavgayla hiçbir şey elde edemeyiz. Ankaragücü'ne destek çıkılmıyor. Bugüne kadar biz vardık. Ama kulübün sorunları var. Kongrede bizden sonra kulübü ileriye taşıyacak isimler belli olur. Bunun kavgası dışarıda verilmemeli." dedi.

"Yola çıktıklarımızı, yolda bulduklarımıza değişmeyiz. Yiğiner'in arkasındayız."

Basın Toplantısının amacının Mehmet Yiğiner'e sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Akyüz, Yiğiner'in arkasında olduklarını ve yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişmeyeceklerini belirterek taraftar gruplarından gelen iddiaların iftira olduğunu söyledi. Tandoğan tesislerinin Ankara'nın mağbedi olduğunu söyleyen Akyüz, tesisleri kullanamadıkları için alt yapı çalışmalarının başka sahalarda yapıldığını ve buna rağmen alt yapılarının başarılı olduğunu aktardı.

" Biz, bu onurlu görevi, kasasında milyonlarca dolar varken almadık. Geldiğimizde hacizlerle boğuşan her gün tesislerine haciz gelen, tek bir dikili ağacı olmayan, taşınabilir tüm eşyalarına el konulmuş olan bir kulübe yönetici olduk. Bugün ise aldığımızdan daha az borcu olan ve Süper Lig'de mücadele eden bir kulüp haline geldik. Süper Lig’de olan hemen hemen her kulübün olduğu gibi kulübümüzün de borcu bulunmaktadır. Yiğiner nezdinde yönetim kurulumuzu hırsızlıkla suçlayan iftiracılara dur diyerek camiamızı oyunu bozmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullanan Akyüz, birlik olmaya ve Yiğiner'in arkasında olmaya davet etti.