Gençlerbirliği, Denizlispor maçından puan alamadı

Üretkenlik var ama becerisizlik de var

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 2-0 kaybedilen maç sonrası açıklamalarda bulundu. Kaplan, "Zorunlu olmasa buraya gelmek içimden gelmiyor. İlk 15 dakikada öne geçebilirdik, pozisyonlara girdik atamadık ve hiç olmayan pozisyonda gol yedik. Sessegnon kendini yırtıyor ama bazı arkadaşlar istediklerimizi yapmıyor. Üretkenlik var ama becerisizlik de var. Son gole zaten bir şey demiyoruz. Başkanı ve taraftarlarımızı üzdüğümüz için üzgünüm" açıklamasında bulundu.

Eşik olarak gördüğümüz maçlardan birisiydi

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Eşik olarak gördüğümüz maçlardan birisiydi. Rakip moralli geldi. Denk takımların maçıydı, fazla pozisyon vermedik. Doğru çalıştığımız bir şekilde golü bulduk. 10 gündür takımlayım, sakatlıktan çıkan oyuncularımız var ve zamana ihtiyaç var. Arzu ettiğimiz bir galibiyet aldık, önümüzde uzun bir maraton var. Rodallega'nın dönüşü de olumlu yansıyacaktır. Stadyum çok güzel, bizim zamanımızda böyle stadlar yoktu." dedi.