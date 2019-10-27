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Türk Telekom 85-70 Darüşşafaka Tekfen
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TÜRK TELEKOM 85-70 DARÜŞŞAFAKA TEKFEN

Türk Telekom 85-70 Darüşşafaka Tekfen

Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi 5. hafta mücadelesinde konuk ettiği Darüşşafaka'yı 85-70 mağlup ederek 3. galibiyetine ulaştı.

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İlk periyotu 20-21 geride bitiren Başkent temsilcisi, ilk yarıyı 38-37 önde tamamladı. 3. periyot sonunda da 60-58 maçı önde götüren Türk Telekom, karşılaşmada 4. periyotta vites yükseltti ve maçı 15 sayı farkla kazanmasını bildi puanını 8'e yükseltti. 

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