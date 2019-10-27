Yenilgi sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalar

Karşılaşma sonrası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, futbolcular Ertaç ve Erdem yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Rakip yere çok yattı
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, “Maç öncesinde de kazanmamız gereken bir maç olduğunu biliyorduk. Bu kadar güzel oynuyorsun ama gol atamıyorsun. İkinci yarıda çift santrafora döndük ama atamadık. Denizlispor’u tebrik ediyorum ama yere çok yattılar, bu kadar yere yatılmaz” açıklamasında bulundu.
Rakip kaleciyi kutluyorum
Gençlerbirliği kalecisi Ertaç Özbir, “İlk yarıya değil oyunun geneline baktığımızda futbolun doğrularını sahaya yansıtmaya çalıştık. Bugün denediğimiz şutlarımız gol olmadı, rakip kaleciyi de kutluyorum. Maalesef girmeyen goller bizi demoralize ediyor” dedi.
7-8 pozisyonu gole çeviremedik
Gençlerbirliği futbolcusu Erdem Özgenç, “Maça çok iyi başladık ama sonuç alamadık. Geçen haftayı taçlandırmak istedik ama olmadı. 7-8 pozisyonumuz ve direkten dönen topumuz var. Bugün bize yakışmadı, tekrardan toparlanacağız. 9 maça baktığımızda hak etmediğimiz sonuçlar aldığımız maçlar oldu bu maç da öyle. Beceriksizliğe bağlıyorum 1-1’i yakalasak öne de geçebilirdik. Rakibi de tebrik ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.
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