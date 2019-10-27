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Gençlerbirliği 0-2 Denizlispor
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GENÇLERBİRLİĞİ 0-2 DENİZLİSPOR

Gençlerbirliği 0-2 Denizlispor

Süper Lig Cemil Usta sezonu 9. hafta maçında Gençlerbirliği, Eryaman stadyumu'nda Denizlispor'a 2-0 kaybetti.

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Gençlerbirliği, Antalyaspor deplasmanında aldığı 6-0'lık galibiyetin moraliyle çıktığı maçta kendi evinde Denizlispor'a 2-0 kaybetti. Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Olcay Şahan ve 90+7'de Murawski penaltıdan kaydetti. Gençlerbirliği 6 puanda kalırken, Denizlispor ise 11 puana yükseldi. 

 
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