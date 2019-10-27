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İşte Beşiktaş - Galatasaray maçında ilk 11'ler
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İŞTE BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Beşiktaş - Galatasaray maçında ilk 11'ler

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Beşiktaş - Galatasaray maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Beşiktaş - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. Haftasında Vodafone Park Stadyumunda oynanacak müsabakayı METE KALKAVAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Vodafone Park

Beşiktaş: Lorıs Sven Karıus, Enzo Pablo Roco Roco, Mehmet Umut Nayir, Atıba Hutchınson, Elsayed Elneny, Braga Rebocho, Domagoj Vıda, Jeremaın Lens, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Dıaby

Teknik Direktör:

Galatasaray: Fernando Muslera, Younes Belhanda, Ryan Guno Babel, Marıano Fılho, Florın Andone, Chrıstıan Nekadıo Luyındama, Nascımento , Yuto Nagatomo, Sofıane Feghoulı, Chrıstopher Nzonzı, Marıo Rene Junıor Lemına

Teknik Direktör:

Hakem: METE KALKAVAN, CEYHUN SESİGÜZEL, ESAT SANCAKTAR, ATİLLA KARAOĞLAN

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