İşte Beşiktaş - Galatasaray maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Beşiktaş - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. Haftasında Vodafone Park Stadyumunda oynanacak müsabakayı METE KALKAVAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Vodafone Park
Beşiktaş: Lorıs Sven Karıus, Enzo Pablo Roco Roco, Mehmet Umut Nayir, Atıba Hutchınson, Elsayed Elneny, Braga Rebocho, Domagoj Vıda, Jeremaın Lens, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Dıaby
Teknik Direktör:
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Galatasaray: Fernando Muslera, Younes Belhanda, Ryan Guno Babel, Marıano Fılho, Florın Andone, Chrıstıan Nekadıo Luyındama, Nascımento , Yuto Nagatomo, Sofıane Feghoulı, Chrıstopher Nzonzı, Marıo Rene Junıor Lemına
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: METE KALKAVAN, CEYHUN SESİGÜZEL, ESAT SANCAKTAR, ATİLLA KARAOĞLAN
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