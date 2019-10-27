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Adana Demirspor - Fatih Karagümrük sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ADANA DEMİRSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Adana Demirspor - Fatih Karagümrük sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 9. haftasında Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Adana Demirspor - Fatih Karagümrük sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 9. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı BÜLENT BİRİNCİOĞLU yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Adil Demirbağ, Hamıdou Traore, Vedat Bora, Hakan Bilgiç, Volkan Şen, Sinan Kurt, Anthony Chrıstopher Stokes, Levent Ayçiçek, Mehmet Uslu, Joher Khadım Rassoul

Teknik Direktör:

Fatih Karagümrük: Bojan Saranov, Gaber Dobrovoljc, Brahim Darri, Zeki Yıldırım, Erkan Zengin, Koray Altınay, Abdulhamit Yıldız, Mervan Çelik, Erik Sabo, Çağrı Ortakaya, Bülent Cevahir

Teknik Direktör:

Hakem: BÜLENT BİRİNCİOĞLU, BURAK CANSIZ, CEMİL TUNÇ, ŞAHİN BERKER

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