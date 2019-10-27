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Ankaragücü yönetiminden basın toplantısı
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ANKARAGÜCÜ YÖNETİMİNDEN BASIN TOPLANTISI

Ankaragücü yönetiminden basın toplantısı

MKE Ankaragücü yönetimi, gelecek hafta toplanacak kongre öncesi yarın basın toplantısı yapacak.

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MKE Ankaragücü yönetimi yarın bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalar yapacağını duyurdu.Duyuruda, "28.10.2019 Pazartesi (Yarın) saat 11:00’da Yönetim Kurulumuz, Tandoğan Tesislerimizde basın açıklaması yapacaktır" ifadesi kullanıldı. Toplantı yarın saat 11:00'de Klasspor Tv'den canlı olarak yayınlanacak. 

 

 
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