﻿
Murat Ağcabağ'dan camiaya çağrı
﻿
Site İçi Arama
﻿

MURAT AĞCABAĞ'DAN CAMİAYA ÇAĞRI

Murat Ağcabağ'dan camiaya çağrı

MKE Ankaragücü'nde kongreye sayılı günler kala başkan adaylarından Murat Ağcabağ, sosyal medyadan bir açıklama yayınlayarak camiayı birlik ve beraberliğe davet etti.

1298 Okunma

 MKE Ankaragücü'nde 31 Ekim'de gerçekleşecek kongre öncesinde başkan adaylarından Murat Ağcabağ, sosyal medyadan bir mesaj yayımlayarak ekibiyle beraber ortak çalışmaya hazır olduğunu belirtti. 

                                                          
Ankaragücü yönetiminden basın toplantısı
Ankara takımları bu hafta ne yaptı?
2'inci yarı sahada yoktuk
Rize maçı sonrası açıklamalar
Çaykur Rizespor 2-0 MKE Ankaragücü
Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿